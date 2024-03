Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link.



32,20 EUR -1,83% (05.03.2024, 11:35)



32,20 EUR +5,23% (05.03.2024, 10:57)



DE0005759807



575980



IXX



Kurzprofil init innovation in traffic systems SE:



init (ISIN: DE0005759807, WKN: 575980, Ticker-Symbol: IXX) ist weltweit führender Anbieter für IT-Lösungen im öffentlichen Nahverkehr. Das Unternehmen versteht die spezifischen Bedürfnisse und Herausforderungen, denen sich seine Kunden täglich stellen genau. Um sie bestmöglich zu unterstützen, deckt init alle Betriebsprozesse in einem vollintegrierten Telematiksystem ab und bietet ihnen eine große Servicevielfalt an. (05.03.2024/ac/a/nw)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - init-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michael Schröder vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die init-Aktie (ISIN: DE0005759807, WKN: 575980, Ticker-Symbol: IXX) unter die Lupe.Nachdem init Ende Januar in den USA sein bisher umfangreichstes Ticketing-Projekt unter Dach und Fach gebracht habe, sei nun der nächste Top-Deal an Land gezogen worden. Die Karlsruher würden Bordcomputer mit Zubehör für alle Busse und Straßenbahnen der Transport for London (TfL) -Fahrzeugflotte liefern. Fahre die Aktie nun auch ab?init verfüge über ein Produktportfolio, das nahezu sämtliche Anforderungen des öffentlichen Personennahverkehrs (ÖPNV) abdecke. "Aufgrund der außerordentlich guten Marktstellung sollte die Gesellschaft auch in Zukunft einige lukrative Großprojekte an Land ziehen können", habe das AKTIONÄR-Fazit vor wenigen Wochen gelautet.Jetzt sei der nächste Abschluss da: init habe mit TfL einen Vertrag über die Lieferung der Fahrzeugausrüstung und des Hintergrundsystems für das Londoner "intelligent Bus (iBus2)" System unterzeichnet. TfL werde die Technologie von init nutzen, um ihr Betriebsmodell (Franchise) zu verwalten und die Sicherheit und Servicequalität für die Fahrgäste zu verbessern.Zum Vergleich: init dürfte im abgelaufenen Geschäftsjahr einen Umsatz von knapp 210 Mio. Euro und einen Gewinn je Aktie von 1,50 Euro erzielt haben, auch wenn sich das Unternehmen dazu in Q4 traditionell noch Strecken müsse. Der Börsenwert betrage aktuell rund 325 Mio. Euro.Zur Erinnerung: Auch die Metropolitan Atlanta Rapid Transit Authority (MARTA) möchte mit der "Smart Ticketing"-Lösung aus dem Hause init den Service für ihre Fahrgäste in eine neue Dimension befördern. MARTA sei das führende öffentliche Verkehrsunternehmen im Großraum Atlanta und betreibe ein umfangreiches Netz von Bus- und Bahnverbindungen in der gesamten Region. Atlanta sei der neuntgrößte Ballungsraum in den Vereinigten Staaten. Der Ende Januar an init vergebene Auftrag habe ein Volumen von über 100 Mio. Dollar für die Konzeptionsphase, Installation und Einführung des so genannten AFC Systems 2.0. Darüber hinaus könne sich auch hier bei Abschluss von Optionen für betriebliche Services und Wartung über zehn Jahre das Auftragsvolumen verdoppeln.Der Newsflow bleibe wie erwartet gut. Die Aussicht auf nachhaltig steigende Umsätze und eine Margenverbesserung sollte die Aktie weiter antreiben. Nehmen die Investoren den Ball auf, würde mit dem Sprung über die Widerstandszone um 34 Euro ein massives Kaufsignal generiert, so Michael Schröder von "Der Aktionär". Nächster Halt: 45 Euro. (Analyse vom 05.03.2024)