Tradegate-Aktienkurs init-Aktie:

30,80 EUR -2,84% (16.01.2024, 17:55)



XETRA-Aktienkurs init-Aktie:

30,90 EUR -1,90% (16.01.2024, 17:36)



ISIN init-Aktie:

DE0005759807



WKN init-Aktie:

575980



Ticker-Symbol init-Aktie:

IXX



Kurzprofil init innovation in traffic systems SE:



init (ISIN: DE0005759807, WKN: 575980, Ticker-Symbol: IXX) ist weltweit führender Anbieter für IT-Lösungen im öffentlichen Nahverkehr. Das Unternehmen versteht die spezifischen Bedürfnisse und Herausforderungen, denen sich seine Kunden täglich stellen genau. Um sie bestmöglich zu unterstützen, deckt init alle Betriebsprozesse in einem vollintegrierten Telematiksystem ab und bietet ihnen eine große Servicevielfalt an. (16.01.2024/ac/a/nw)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - init-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michael Schröder vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt im Interview mit "Der Aktionär TV" die init-Aktie (ISIN: DE0005759807, WKN: 575980, Ticker-Symbol: IXX) unter die Lupe.Das Karlsruher Unternehmen verfüge über ein Produktportfolio, das fast alle Anforderungen des ÖPNV abdecke. Der Telematik-Spezialist sei sehr gut aufgestellt und weltweit aktiv. Aufgrund dieser Marktstellung sollte init noch einige lukrative Großprojekte an Land ziehen. Sollte nun ein wichtiger Auftrag aus den USA finalisiert werden, könnte die Aktie dynamisch nach oben ausbrechen, so Michael Schröder vom Anlegermagazin "Der Aktionär" im Interview mit "Der Aktionär TV". (Analyse vom 16.01.2024)Hinweis auf Interessenkonflikte: Aktien von Adesso, PVA TePla und LPKF Laser befinden sich in einem Real-Depot der Börsenmedien AG. HIER abrufen.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze init-Aktie: