"Obwohl die Gesamtheit aller befragten Unternehmen im Durchschnitt 8,4% weniger investiert, zeigt sich aber auch, dass 80% der Unternehmen ihre Investitionspläne bisher überhaupt nicht angepasst haben", sagt ifo-Forscherin Lea Best. Heruntergebrochen auf die 20% der Unternehmen, die ihre Investitionspläne verändert haben, beträgt der Rückgang der Investitionen daher sogar über 41%.



Unterschiede zeigen sich dabei je nach Branchen. Besonders im Bau verzichten Unternehmen wegen höherer Zinsen auf Investitionen. Hier betrug der Rückgang im Durchschnitt knapp 10%. Auch im Handel investieren die befragten Unternehmen mit 9,3% überdurchschnittlich weniger. Im Verarbeitenden Gewerbe wird durchschnittlich 8,2% weniger investiert. Bei den Dienstleistern beträgt der Rückgang 7,4%.



Auch bei der Unternehmensgröße zeigen sich Unterschiede: Kleine Unternehmen (weniger als 50 Mitarbeiter) investieren deutlich weniger wegen höherer Zinsen (-9,9%), während große Unternehmen (mindestens 250 Mitarbeiter) ihre Investitionen nicht so stark reduziert haben (-5%). Werde weniger investiert, beeinträchtige das sowohl Wachstumsmöglichkeiten als auch klimapolitische Vorhaben. "Gezielte wirtschaftspolitische Maßnahmen können dazu beitragen, die langfristigen negativen Effekte der erhöhten Zinsen abzuschwächen", sagt ifo-Forschungsdirektor Benjamin Born. (07.03.2024/ac/a/m)





München (www.aktiencheck.de) - Die Unternehmen in Deutschland haben ihre ursprünglich geplanten Investitionen aufgrund der höheren Zinsen in den letzten 1,5 Jahren um durchschnittlich 8,4% reduziert, so das ifo-Insitut in einer aktuellen Pressemitteilung. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der folgenden Pressemeldung:Dies geht aus den ifo-Konjunkturumfragen vom Dezember 2023 hervor, die nun im ifo-Schnelldienst veröffentlicht wurde. "Unternehmen investieren wegen höherer Zinsen deutlich weniger in Energieeffizienz und erneuerbare Energien. Auch Investitionen in Forschung und Entwicklung sind betroffen", sagt ifo-Forscher Manuel Menkhoff.