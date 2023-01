München (www.aktiencheck.de) - Die Geschäftslage der deutschen Autohersteller und ihrer Zulieferer bleibt im Dezember angespannt, so das ifo-Institut in einer aktuellen Pressemitteilung. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der folgenden Pressemeldung:Vor allem bei den Autoherstellern kommt die Zuversicht zurück. Die Nachfrage war weniger zurückgegangen als im November. Die Auftragslage stabilisierte sich und die Hersteller waren deutlich zufriedener mit ihrem Auftragsbestand. "Alle Autobauer leiden jedoch weiterhin unter einem Mangel an Vorprodukten", sagt Falck. Dadurch konnten einige Aufträge nicht abgearbeitet werden. Für die nächsten Monate erwarten sie mehr produzieren zu können.Die Situation unter den Zulieferern bleibt jedoch angespannt. Die Indikatoren für Lage und Geschäftserwartungen blieben auch im Dezember im Negativen. "Aber zumindest die Versorgung mit Vorprodukten entspannt sich geringfügig", sagt Falck. Im Dezember berichteten nur noch 55 Prozent der Zulieferer von Problemen bei der Anlieferung von Rohmaterialien. Das ist der kleinste Anteil seit Beginn dieser Frage im August 2021. (04.01.2023/ac/a/m)