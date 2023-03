Bad Marienberg (www.aktiencheck.de) - Die Stimmung unter den deutschen Exporteuren hat sich etwas aufgehellt, so Clemens Fuest, Präsident des ifo Instituts, in der aktuellen Pressemitteilung. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der folgenden Pressemeldung:



Die ifo Exporterwartungen sind im März auf plus 4,0 Punkte gestiegen, von plus 3,5 Punkten im März. "Der Exportnachfrage fehlt noch etwas der Schwung", sagt Klaus Wohlrabe, Leiter der ifo Umfragen. "Die globale Konjunktur entwickelt sich eher verhalten."



Nachdem die Automobilbranche zuletzt sehr optimistisch auf das Auslandsgeschäft schaute, gab es nun einen kleinen Dämpfer. Sie erwartet geringe Zuwächse bei den Exporten. Dies gilt auch für den Maschinenbau. Die Getränkehersteller sind zuversichtlich. Sie stechen damit heraus aus der Nahrungsmittelindustrie, die nur eine schwache Dynamik erwartet. Hingegen sehen die Hersteller von Datenverarbeitungsgeräten, elektronischen und optischen Erzeugnissen deutliche Zuwächse vorher. Gleiches gilt für die Bekleidungsindustrie. (28.03.2023/ac/a/m)





Jetzt für den kostenfreien Newsletter "Aktien des Tages" anmelden und keinen Artikel unseres exklusiven Labels AC Research mehr verpassen.



Das Abonnement kann jederzeit wieder beendet werden.