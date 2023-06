Heute sei der Blick tatsächlich ausschließlich auf neue Konjunkturdaten aus den USA gerichtet. Bei den Auftragseingängen langlebiger Güter dürfte sich nach zwei Monatszuwächsen in Folge wieder ein deutliches Minus ergeben haben. Der Vorlaufindikator werde zu einem großen Teil von Aufträgen der Flugindustrie mitbestimmt und da der Ordereingang bei Boeing wieder zugelegt habe, werde sich dies auch in der Komponente der Dura-les exklusive Transport bemerkbar gemacht haben und freundlicher ausfallen. Dem (deutlich) gestiegenen NY Empire State Survey und den (leicht) gefallenen Philadelphia FED Index werde heute mit dem Richmond FED als Stimmungsumfrage ein weiteres regionales Mosaiksteinchen hinzugefügt (vermutlich seitwärts). Das Verbrauchervertrauen des Conference Boards dürfte sich recht robust präsentieren - in einem eigentlich eher kritischen Umfeld. Insgesamt seien dies aber kaum echte Markt Mover!



Rentenmärkte hätten am Montag im Umfeld der enttäuschenden deutschen ifo-Zahlen und Rezessionsangst profitiert. Deutsche Bundesanleihen seien über die ganze Kurve gefragt gewesen. 10-jährige Renditen seien um 6 Bp auf 2,29% gesunken, 2-jährige Renditen würden bei 3,06% (minus 3 Bp) handeln. Die 2Y10Y-Kurve habe ihre Inversion erweitert.



• DAX -0,11%; MDAX +0,16%; TecDAX -0,62%

• Dow Jones -0,04%; S&P 500 -0,45%; NASDAQ Comp. -1,16%



Laut einer am Montag veröffentlichten Studie des Beraters Alvarez & Marsal müssten hunderte europäische Firmen saniert werden. Seit 2019 sei die Anzahl der finanziell angeschlagenen Unternehmen um 20% gestiegen. Eine Restrukturierung sei bei fast 700 Unternehmen erforderlich. Viele Firmen hätten während der Niedrigzins-Phase eine zu hohe Verschuldung aufgebaut. Im Rahmen der Zinswende würden steigende Kapitalkosten Probleme machen. Der positive Rückenwind im Nachholbedarf der COVID-Pandemie lasse nach. Es werde immer schwieriger höhere Kosten an Kunden weiterzugeben. Der Druck auf Margen ziehe an und drücke die Erträge.



Der EUR/USD-Kurs habe sich von den schwachen deutschen Konjunkturdaten am Montag unbeeindruckt gezeigt. Der Russische Rubel sei in den Nachwehen des Söldneraufstandes am Wochenende zeitweise auf ein 15-Monatstief gefallen.



Obwohl Russland eines der größten Rohölförderländer der Welt sei, hätten die Wagner-Ereignisse am Ölmarkt bisher keine nennenswerten Ausschläge gezeigt. (27.06.2023/ac/a/m)







Hannover (www.aktiencheck.de) - Das ifo-Institut hat gestern die Ergebnisse seiner jüngsten Befragung deutscher Unternehmen zur Stimmung in der Wirtschaft veröffentlicht, die sich eindeutig weiter verschlechtert hat, berichten die Analysten der NORD/LB.Der übergeordnete Index zum Geschäftsklima sei auf 88,5 Punkte gefallen, der zweite Rückgang in Folge. Auch die Lagebeurteilung der deutschen Unternehmenslenker sei weiter abgerutscht, der Index stehe nun bei 93,7 Punkten. Besonders schmerzhaft sei, dass sich der Optimismus, es würde mit Blick auf die nächsten sechs Monate besser werden, zunehmend verflüchtige, der Index zu den Geschäftserwartungen sei auf 83,6 Punkte eingebrochen - der stärkste Rückgang seit März 2022.Obwohl die Erwartungen niedrig gesteckt gewesen seien, habe das ifo-Geschäftsklima negativ überrascht. Es würden die Hoffnungen schwinden, dass die Konjunktur im zweiten Halbjahr an Dynamik gewinnen könnte. Negativ sei insbesondere, dass sich inzwischen offenbar auch der Dienstleistungssektor abkühle, der zuletzt eine tragende Säule geboten habe. Vor allem wachse nun die Gefahr, dass sich aus schlechter Lage, abschmelzenden Auftragsbüchern und schleppenden Auftragseingängen ein negativer "Erwartungs-Loop" bilden könnte. Die EZB dürfte die Entwicklung genau verfolgen. Die Zinserhöhungserwartungen, die nach den schlechten Einkaufsmanagerindices schon am vergangenen Freitag einen Dämpfer erhalten hätten, sollte das nicht beflügeln.