Eine sinnvolle Rückerstattung der Einnahmen durch den CO2-Preis an die Bürger sollte sowohl die Arbeitsanreiz- als auch die Verteilungswirkungen adressieren. Der Vorschlag des Klimageldes betont aber einseitig Verteilungseffekte, und das auf fragwürdige Art und Weise. Ein Klimageld würde dazu führen, dass ärmere Haushalte nicht nur für den CO2-Preis kompensiert werden, sondern mehr zurückbekommen, als sie an CO2-Preisen zahlen. Haushalte mit mittleren und höheren Einkommen würden hingegen nicht voll für die Mehrbelastung kompensiert. Nach einer Studie des Umweltökonomen Rick van der Ploeg würden 70% der Bürger in Deutschland durch eine Kombination aus CO2-Preis und Klimageld schlechter gestellt. Dass das die politische Unterstützung für Klimapolitik erhöhen wird, erscheint unplausibel.



Gleichzeitig würde das Klimageld nicht die Arbeitsanreizproblematik adressieren. Es würde nichts daran ändern, dass der CO2-Preis die Arbeitsanreize vermindert. In der Summe wäre die Kombination aus CO2-Preis und Klimageld also ein zusätzliches Instrumentarium, das auf sehr spezielle Weise umverteilt und Arbeitsanreize senkt. Der Kuchen würde etwas schrumpfen, aber auch etwas gleicher verteilt werden.



Man mag eine Erhöhung der Umverteilung generell als wünschenswert beachten. Allerdings hat der Staat hierfür schon das bestehende Steuer- und Transfersystem, mit dem er jederzeit mehr umverteilen könnte, wenn auch um den Preis verschlechterter Arbeitsanreize. Wenn die Politik die Umverteilung verstärken will, kann sie das mit diesen Instrumenten gezielt tun, dafür braucht sie das Klimageld nicht.



Bessere Alternativen zum Klimageld



Wie könnte man den Bürgern die Einnahmen aus dem CO2-Preis besser zurückerstatten? Konzeptionell könnte man anstreben, verschiedene Einkommensniveaus gemäß ihrer durchschnittlichen Belastung durch den CO2-Preis zu kompensieren. Dies hätte zur Folge, dass sowohl den Verteilungs- als auch den Arbeitsanreizeffekten des CO2-Preises entgegengewirkt wird. Im Rahmen einer aktuellen Studie zeigen wir, dass die beste Anpassung darauf abzielen würde, sowohl die zusätzliche Verzerrung des Arbeitsangebots durch den CO2-Preis als auch die Verteilungswirkungen zu neutralisieren. Die Anreize, CO2 einzusparen, bleiben natürlich erhalten, da sich die Kompensation an statistischen Vergangenheitswerten des CO2-Verbrauchs verschiedener Einkommensniveaus orientieren würden. Eine konkrete Möglichkeit der Umsetzung wäre eine Kombination aus leichter Erhöhung des Grundfreibetrags in der Einkommensteuer, Senkung der Grenzsteuersätze sowie einer Erhöhung des Bürgergeldes.



Eine andere Option wäre eine Umsatzsteuersenkung. Die Umsatzsteuersenkung wäre wohl noch einfacher, aber etwas weniger zielgenau. Außerdem wäre unklar, in welchem Umfang sie an die Konsumenten weitergereicht wird. Überwälzungsfragen stellen sich grundsätzlich allerdings auch bei Einkommensteuern.



Diese Lösungen berücksichtigen allerdings nicht, dass Haushalte mit gleichen Einkommen sehr unterschiedlich von CO2-Steuer kompensiert werden, so wird eine deutlich zielgenauere Entlastung als erreicht als beim Klimageld. Das könnte die politische Bereitschaft, dem Gesamtpaket zuzustimmen, im Vergleich zum Klimageld stärken. Außerdem könnte man sich den erheblichen Aufwand sparen, der mit der administrativen Umsetzung eines völlig neuen Transferinstruments verbunden ist.



Man hört gelegentlich den Einwand, die Bürger und Wähler würden nur beim Klimageld verstehen, dass die Einnahmen aus dem CO2-Preis zurückfließen, bei einer Senkung bestehender Steuern nicht. Das überzeugt nicht. Eine Kombination aus Erhöhung des Grundfreibetrags, des Bürgergeldes und eine Senkung der Grenzsteuersätze wären für alle Bürger am Ende des Monats auf Gehaltszettel und Konto sichtbar. Wenn man noch deutlicher sein will, könnte man den Entlastungsbetrag auch explizit auf der Gehaltsabrechnung als Klima-Bonus ausweisen.



Clemens Fuest

Professor für Nationalökonomie und Finanzwissenschaft

Präsident des ifo Instituts



Dominik Sachs

Professor für Makroökonomik und Finanzwissenschaft an der Universität St. Gallen



