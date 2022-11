Bad Marienberg (www.aktiencheck.de) - Selbständige Wissensarbeit wird in Deutschland stärker reguliert als in anderen Ländern und in der Gesellschaft vergleichsweise gering geschätzt. Zu diesem Ergebnis kommt eine aktuelle ifo-Studie, die sich mit Wissensarbeitenden befasst, wie Fachkräfte aus der Informationstechnik oder der Kommunikation, aber auch Ingenieur*innen oder Buchhalter*innen. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der folgenden ifo-Pressemitteilung:Deutschland ist einem Regulierungsindex zufolge mit 0,42 Indexpunkten stärker reguliert als der Durchschnitt aller untersuchten Länder mit einem Wert von 0,37. "Hierzulande bestehen Möglichkeiten Regulierung zu verschlanken", sagt Falck. Am wenigsten reguliert wird selbständige Wissensarbeit den Zahlen von 2018 zufolge in Australien, Großbritannien und Finnland (jeweils 0,03). Dagegen werden in der Türkei (0,90), Luxemburg (0,84) und Griechenland (0,73) selbständige Tätigkeiten am stärksten reguliert.Wäre Deutschland so schlank aufgestellt wie Finnland, könnte die Zahl selbständiger Wissensarbeiter*innen um 1,3 Personen je 100 Erwerbstätige zunehmen. Das entspräche einem Zuwachs von rund einem Drittel im Vergleich zu 2018 mit 4,1 selbständigen Wissensarbeitenden. (17.11.2022/ac/a/m)