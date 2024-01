"Wir zeigen, dass die Reform keine Bedarfsgemeinschaft schlechter stellt und - unter Berücksichtigung von Verhaltensanpassungen - auch selbstfinanzierend ist. Die Ergebnisse einer repräsentativen Befragung zeigen, dass eine solche Reform auf eine breite Akzeptanz in der Bevölkerung stoßen würde. Insofern dürften die Hürden bei der Umsetzung verhältnismäßig einfach zu überwinden sein", fügt Maximilian Blömer vom ifo Institut hinzu.



Die Beschäftigungseffekte ließen sich noch weiter erhöhen, wenn die Anrechnungsrate beim Zusatzbetrag der Kindergrundsicherung von 45 Prozent auf 25 Prozent gesenkt würde, ergänzt Stichnoth. Dies würde Haushalte mit Kindern besserstellen und insgesamt zu einer Erhöhung der Erwerbstätigkeit um 157.000 Personen sowie 165.000 Vollzeitstellen führen. Diese kombinierte Reform würde die öffentlichen Haushalte nur um etwa 500 Millionen Euro entlasten.



Peichl ergänzt: "Eigentlich müsste auch die derzeitige Zweiteilung aus Bürgergeld und Wohngeld in eine einheitliche Grundsicherung überführt werden. Das würde zu einer wesentlichen Vereinfachung und damit Entlastung der Verwaltung führen. Und es hätte noch größere Beschäftigungseffekte."



Gutachten: "Zur Reform der Transferentzugsraten und Verbesserung der Erwerbsanreize" von Andreas Peichl, Holger Bonin, Holger Stichnoth u.a.; Studie Nummer 629 des Bundesministeriums für Arbeit und Soziales zur Veröffentlichung auf https://bmas.de (02.01.2024/ac/a/m)







Bad Marienberg (www.aktiencheck.de) - Pressemitteilung vom ifo Institut - Leibniz-Institut für Wirtschaftsforschung an der Universität München e.V. vom 2. Januar 2024:Weniger Kürzungen bei Sozialleistungen für Bürgergeldempfänger*innen, die mehr arbeiten, würde deren Beteiligung am Arbeitsmarkt erhöhen. Das ist das Ergebnis eines Reformvorschlags, den ifo Institut und ZEW im Auftrag des Bundesministeriums für Arbeit und Soziales (BMAS) entwickelt haben. "Diese Reform würde sogar mehr Geld in die Staatskasse bringen", sagt Andreas Peichl vom ifo Institut, der die Studie geleitet hat. "Diese Reform innerhalb des Systems, wie vom Ministerium vorgegeben, würde die Erwerbstätigkeit um 136.000 Personen oder 145.000 Vollzeitstellen erhöhen. Damit könnte sich die Reform selbst finanzieren. Denn die öffentlichen Haushalte hätten am Ende rund 1,1 Milliarden Euro mehr an Steuern und Sozialabgaben", sagt Holger Stichnoth vom Zentrum für Europäische Wirtschaftsforschung (ZEW).