Bad Marienberg (www.aktiencheck.de) - In der Industrie gibt es immer weniger Probleme mit Materialknappheit, so das ifo Institut in der aktuellen Pressemitteilung. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der folgenden Pressemeldung:Am meisten Probleme hat weiterhin die Automobilindustrie, wo rund 60% von Lieferengpässen berichten. Eine substanzielle Entspannung lässt hier weiterhin auf sich warten. Bei den Herstellern von Datenverarbeitungsgeräten berichtete noch knapp jedes zweite Unternehmen von Problemen bei der Besorgung von Vorprodukten. Im Maschinenbau ist der Anteil erstmals seit zwei Jahren wieder unter die 50%-Marke gefallen.In der Mehrheit der Branchen aber liegt der Anteil der Unternehmen mit Problemen bei Vorprodukten inzwischen wieder unter 10%. Darunter befinden sich die Chemische Industrie (7,6%), Metallerzeugung und -bearbeitung (4,5%) oder die Möbelhersteller (5,6%). Völlig sorgenfrei sind die Hersteller von Lederprodukten. (08.08.2023/ac/a/m)