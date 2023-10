München (www.aktiencheck.de) - Die Lieferschwierigkeiten in der deutschen Industrie nehmen weiter ab, so das ifo-Institut in einer aktuellen Pressemitteilung. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der folgenden Pressemeldung:



Im September berichteten 24,0% der befragten Firmen von Materialknappheit, nach 24,4% im August. "Die Situation entspannt sich", sagt Klaus Wohlrabe, Leiter der ifo Umfragen. Im Automobilbau ist die Situation weiterhin am problematischsten. Dort berichteten knapp 53% der Firmen von Engpässen bei der Versorgung mit Rohstoffen und Vorprodukten.

In allen anderen Branchen liegt der Anteil unter 40%, meist sogar unter 20%. Noch merklich oberhalb des langfristigen Mittelwertes liegen der Maschinenbau (36,3%) sowie die Hersteller von Datenverarbeitungsgeräten (36,4%). Sorgenfrei sind die Getränkeindustrie (1,3%), das Papiergewerbe (0,2%) sowie die Hersteller von Lederwaren (0%). (10.10.2023/ac/a/m)



