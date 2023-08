München (www.aktiencheck.de) - Immer mehr deutschen Firmen fehlen Fachkräfte, so das ifo-Institut in einer aktuellen Pressemitteilung. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der folgenden Pressemeldung:Besonders stark betroffen ist der Dienstleistungssektor. In der Rechts- und Steuerberatung sowie der Wirtschaftsprüfung finden 75,3% nicht die Bewerber, die sie brauchen. Etwa zwei Drittel der Unternehmen im Verkehrsbereich sowie der Architektur- und Ingenieurbüros berichten von Fachkräftemangel - ein neuer Höchststand für diese Branchen.Unter den EDV-Geräteherstellern sind 43,1% der befragten Firmen betroffen. Im Maschinenbau liegt der Anteil derzeit bei 40,9%. Insgesamt hat sich der Anteil im Verarbeitenden Gewerbe geringfügig auf 34,6% verringert. Im Handel und im Bauhauptgewerbe klagen etwas weniger als ein Drittel der Unternehmen über einen Mangel an qualifizierten Arbeitskräften. (16.08.2023/ac/a/m)