Bad Marienberg (www.aktiencheck.de) - Die Materialknappheit in der deutschen Industrie hat leicht zugenommen, so das ifo Institut in der aktuellen Pressemitteilung. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der folgenden Pressemeldung:Allerdings berichtete die Chemische Industrie über einen deutlichen Zuwachs von Lieferengpässen bei Vorprodukten. Dort stieg der Anteil von 8,3 auf 21,5%. Über 20% liegen auch die Lederindustrie (57,9%), die Hersteller von Elektrischen Ausrüstungen (21,9%) sowie die Autobauer (21,8). Weiterhin nahezu sorgenfrei sind die Getränkehersteller (1,4%), die Nahrungsmittelindustrie (2,4%), Bekleidungshersteller (1,5%), das Papiergewerbe (2,2%) und die Glas- und Keramikhersteller (2,2%).Der Höhepunkt der Lieferprobleme in der Industrie war im Dezember 2021, als 81,9% der Unternehmen darüber klagten. (Pressemitteilung vom 29.02.2024) (01.03.2024/ac/a/m)