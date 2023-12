Bad Marienberg (www.aktiencheck.de) - Die Stimmung in der deutschen Automobilindustrie hat sich geringfügig verschlechtert, so das ifo Institut in einer aktuellen Pressemitteilung. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der folgenden Pressemitteilung:Der Indikator für die Geschäftslage der deutschen Automobilindustrie stieg im November auf 15,2 Punkte, nach 9,8* Punkten im Oktober. Der Indikator für die Geschäftserwartungen sank dagegen auf -44,0 Punkte, nach -39,2* Punkten. "Die deutsche Autoindustrie kommt aus ihrer konjunkturellen Abschwungphase nicht heraus", sagt Wölfl. Das sei der Eindruck, wenn man sich die Bewertungen der Geschäftsentwicklung seit Juni 2023 anschaue: Die Stimmung in der Branche sei damals deutlich eingebrochen und habe sich seitdem nicht wesentlich von diesem Niveau wegbewegt.*Saisonbereinigt korrigiert (01.12.2023/ac/a/m)