Bad Marienberg (www.aktiencheck.de) - Die Einstellungsbereitschaft der Unternehmen in Deutschland hat sich leicht verbessert, so das ifo Institut in einer aktuellen Pressemitteilung. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der folgenden Pressemeldung:



Das ifo Beschäftigungsbarometer stieg im Juni leicht auf 98,4 Punkte, nach 98,2 Punkten im Mai. "Aber insbesondere in der Industrie spiegelt sich der aufkeimende Pessimismus in zurückhaltenden Personalplanungen", sagt Klaus Wohlrabe, Leiter der ifo Umfragen. "Einzig bei den Dienstleistern wird weiter über Neueinstellungen nachgedacht."



Im Bausektor war das Barometer leicht rückläufig. Im Dienstleistungssektor konnten die Erwartungen zulegen, insbesondere aufgrund der Entwicklung im Grundstücks- und Wohnungswesen. In der Logistik ist die Einstellungsdynamik der Vormonate erstmal gestoppt. Auch im Handel ist der Indikator auf niedrigem Niveau zwar leicht gestiegen, daher wird eher noch mit einem rückläufigen Personalbestand gerechnet. (29.06.2023/ac/a/m)



