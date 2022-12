Bad Marienberg (www.aktiencheck.de) - Das ifo Institut hat eine Pressemitteilung veröffentlicht:Die Lage in Deutschland schätzen die Befragten mit minus 12 Punkten negativ ein. In Großbritannien liegt der Wert bei minus 19, in Italien sogar bei minus 32, auf einer Skala von minus 100 bis plus 100. In Nordafrika, Südamerika und Zentralasien beurteilen die Expertinnen und Experten die Wirtschaftspolitik im Vergleich zum Vorquartal ähnlich negativ wie zuvor.In Nord- und Mittelamerika sowie weiten Teilen Afrikas und Asiens sehen die Expertinnen und Experten die politische Lage dagegen positiver als im Vorquartal. Die Angaben werden zuerst auf Länderebene und anschließend innerhalb von 18 Weltregionen gemittelt. Der weltweite Durchschnitt zur Bewertung der Wirtschaftspolitik heute und im Umgang mit den Herausforderungen der Zukunft liegt bei 5,0 Punkten im Vergleich zum Vorquartal. Die Umfrage wurde vom 7. Dezember 2022 bis zum 21. Dezember 2022 durchgeführt. (23.12.2022/ac/a/m)