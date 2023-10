Vor allem die Unzufriedenheit der Selbständigen mit ihren laufenden Geschäften ist spürbar zurückgegangen. Auch die Erwartungen legten leicht zu. "Die Skepsis beim Ausblick auf die kommenden Monate hält allerdings an", ergänzt Demmelhuber. "Bei Neuaufträgen ist noch viel Luft nach oben." Die Stimmung bei den Selbständigen entwickelte sich somit positiver als in der Gesamtwirtschaft, wo das Geschäftsklima im September fast unverändert blieb.



"Eine Herausforderung bleibt aus Sicht der Selbständigen der Zugang zu Krediten", sagt Demmelhuber. Zwar ist der Anteil der Befragten, die im dritten Quartal 2023 Kreditverhandlungen führten, mit 8,3% recht gering. Allerdings stuften 37,4% der Selbständigen in Kreditverhandlungen das Verhalten der Banken als restriktiv ein.



Seit August 2021 berechnet das ifo Institut den Jimdo-ifo-Geschäftsklimaindex für Selbständige. Dies umfasst sowohl Soloselbständige als auch Kleinstunternehmen (weniger als 9 Mitarbeiter). Wie im Gesamtindex sind alle Sektoren abgebildet. Der Schwerpunkt liegt jedoch auf dem Dienstleistungssektor. Der Index basiert auf einer Zusammenarbeit mit Jimdo, einem Anbieter von Online-Tools speziell für Soloselbständige und kleine Unternehmen, und hat das Ziel, die Sichtbarkeit der Kleinstunternehmen zu erhöhen. Neben Jimdo trägt auch der Verband der Gründer und Selbstständigen Deutschlands (VGSD e.V.) zur Gewinnung neuer Teilnehmer bei.



*(Salden, nicht saisonbereinigt) (Pressemitteilung vom 12.10.2023) (13.10.2023/ac/a/m)





Bad Marienberg (www.aktiencheck.de) - Das Geschäftsklima für Selbständige hat sich deutlich aufgehellt. Das ergibt die aktuelle ifo-Befragung für dieses Segment ("Jimdo-ifo-Geschäftsklimaindex für Selbständige"), so das ifo Institut in einer aktuellen Pressemitteilung. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der folgenden Pressemeldung:Der Index stieg im September auf -14,4 Punkte*, nach -19,9* im August. "Die Selbständigen scheinen die konjunkturelle Talsohle erreicht zu haben", sagt ifo-Expertin Katrin Demmelhuber. "Ob die Besserung anhält, wird sich in den nächsten Monaten zeigen."