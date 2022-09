Die Unternehmen sind von den stark steigenden Energiepreisen sehr unterschiedlich betroffen. Derzeit gelingt es vielen, die Kostensteigerungen an die Kunden weiterzugeben. Deutlich stärker von der Krise am Gasmarkt betroffen sind die energieintensiven Unternehmen, allen voran in der chemischen Industrie. Um die Kosten zu senken, haben viele Unternehmen damit begonnen, ihren Gasverbrauch zu verringern. Dies ist zum einen durch Substitution von Gas durch andere Produktionsfaktoren geschehen. Zum anderen wurde vor allem in der chemischen Industrie die Produktion deutlich gedrosselt. Infolge rückläufiger Kaufkraft der privaten Haushalte kommen vermehrt auch die konsumnahen Wirtschaftsbereiche unter Druck.



Vorübergehend sinkende Erwerbstätigkeit



Vom Arbeitsmarkt geht eine stabilisierende Wirkung für die konjunkturelle Entwicklung aus. Zwar dürfte die Nachfrage nach neuen Arbeitskräften angesichts der krisenbedingten Schwächephase zurückgehen. Die Unternehmen werden aufgrund des Fachkräftemangels in vielen Bereichen aber bestrebt sein, den vorhandenen Personalbestand zu halten, so dass die Erwerbstätigkeit vorübergehend nur geringfügig sinken dürfte. Bei fortschreitender Erholung ist dann wieder mit einem Aufbau der Beschäftigung zu rechnen. Jahresdurchschnittlich liegt die Arbeitslosenquote in den Jahren 2023 und 2024 bei 5,5% bzw. 5,3%, nach 5,3% im laufenden Jahr.



Öffentliche Haushalte bleiben im Minus



Das gesamtstaatliche Haushaltsdefizit lag im Jahr 2021 aufgrund umfangreicher pandemiebedingter finanzpolitischer Maßnahmen bei 3,7% in Relation zum Bruttoinlandsprodukt. Obwohl im laufenden Jahr eine Vielzahl finanzpolitischer Maßnahmen zur Abfederung der hohen Energiepreise auf den Weg gebracht wurden, wird sich das Haushaltsdefizit mit dem Auslaufen Corona-bedingter Maßnahmen und dem kräftigen Anstieg des nominalen Bruttoinlandsprodukts dennoch deutlich verringern. Durch den Wegfall von krisenbezogenen Maßnahmen wird sich die Lage der öffentlichen Haushalte zwar weiter verbessern. Im Prognosezeitraum werden sie aber weiter durchgängig mit Defiziten abschließen. Das gesamtstaatliche Finanzierungsdefizit dürfte im Jahr 2022 bei 73 Mrd. Euro, im Jahr 2023 bei 51 Mrd. Euro und im Jahr 2024 bei 42 Mrd. Euro liegen.



Weltkonjunktur im Abschwung



Die Weltkonjunktur befindet sich im Abschwung. Der im Februar dieses Jahres ausgebrochene Krieg gegen die Ukraine und die westlichen Sanktionen gegen Russland haben die Teuerung für Energierohstoffe nochmals angeheizt, und Europa, wo die versiegenden Gaslieferungen aus Russland nur zu einem kleinen Teil ersetzt werden können, hat mittlerweile mit einer Energiekrise zu kämpfen. Hohe Inflationsraten haben die US-Notenbank und viele weitere Zentralbanken veranlasst, ihre Geldpolitik entschieden zu straffen. In China veranlasst die strikte Null-Covid-Strategie die Regierung immer wieder dazu, wirtschaftliche Aktivitäten durch Lockdowns zu unterbinden. Zudem schwelt in China eine Immobilienkrise, die den Bausektor und das Finanzsystem des Landes belastet. Die sich abschwächende weltweite Nachfrage dürfte zu einem Nachgeben der Preise von Industriegütern und einer allmählichen Entspannung der globalen Lieferkettenprobleme beitragen. Das Abarbeiten bestehender Aufträge stützt allerdings zunächst noch die Konjunktur.



Vor diesem Hintergrund rechnen die Institute mit einem Zuwachs der Weltproduktion von 2,5% in diesem und 1,8% im nächsten Jahr. Erst im Jahr 2024 dürfte er mit 3,0% wieder kräftiger ausfallen. Der weltweite Warenhandel wird im Jahr 2023 mit einer Rate von 1,6% weniger als halb so stark expandieren wie in diesem Jahr. Die Inflation wird insbesondere in den europäischen Ländern auch im nächsten Jahr sehr hoch bleiben und dürfte sich erst im Jahr 2024 wieder spürbar verringern. Für die USA erwarten die Institute einen BIP-Anstieg von 1,6% in diesem Jahr und 0,6% für 2023 bzw. 2,5% für 2024. Der BIP-Zuwachs in der EU dürfte bei 3,1% für 2022, 0,1% für 2023 und 2,2% im Jahr 2024 liegen. (29.09.2022/ac/a/m)





