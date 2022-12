Die Stimmung in der deutschen Wirtschaft habe sich damit zum dritten Mal in Folge verbessert. Der Geschäftsklimaindex habe sich gegenüber dem Vormonat um 2,2 Punkte auf 88,6 Zähler erhöht, wie das ifo-Institut am Montag in München mitgeteilt habe. Bankvolkswirte hätten im Schnitt mit 87,5 Punkte gerechnet.



"Die deutsche Wirtschaft schöpft zum Weihnachtsfest Hoffnung", habe ifo-Präsident Clemens Fuest kommentiert. In den betrachteten Sektoren habe sich die Stimmung jeweils aufgehellt, lediglich am Bau habe sich das Geschäftsklima eingetrübt. Seit dem Frühjahr bis zum Spätsommer sei die Wirtschaftsstimmung wegen des Ukraine-Kriegs zumeist gesunken.



Der DAX nehme die Nachricht positiv auf und klettere wieder in Richtung 14.000 Punkte. Zumindest habe das August-Hoch bei 13.947 Punkten erfolgreich zurückerobert werden können. Aus technischer Sicht wäre wichtig, wenn die 14.000-Punkte-Marke überwunden würde. Der GD50 diene neben dem August-Hoch als Unterstützung.



Technisch betrachtet sei der DAX angeschlagen. Ein Entspannungssignal wäre ein Anstieg über 14.000 sowie im weiteren Verlauf über 14.500 Punkte. (19.12.2022/ac/a/m)





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Trotz des EZB-Schocks von vergangener Woche sei der ifo-Geschäftsklimaindex im Dezember höher ausgefallen als erwartet, so Thomas Bergmann vom Anlegermagazin "Der Aktionär".Sowohl der Index für die Geschäftserwartungen als auch der für die Beurteilung der aktuellen Lage seien besser ausgefallen. Am deutschen Aktienmarkt mache sich deshalb etwas Optimismus breit und die 14.000-Punkte-Marke rücke beim DAX (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900) wieder in greifbare Nähe.