Hannover (www.aktiencheck.de) - Der ifo-Geschäftsklimaindex konnte im Februar etwas zulegen, so die Analysten der Nord LB.



Die entsprechende Zeitreihe notiere damit nun bei 85,5 Punkten. Diese Bewegung sei auf den Anstieg der Erwartungskomponente zurückzuführen, was vielleicht etwas Hoffnung für die zukünftigen Entwicklungen machen könnte. Die Stimmung in der deutschen Wirtschaft bleibe in der Summe aber doch recht unfreundlich. Folglich stehe die EZB wohl auch weiterhin unter einem spürbaren Handlungsdruck. Die Notenbanker in Frankfurt würden zunächst noch weitere Inflationsdaten abwarten wollen. Im 2. Quartal 2024 sollte sich unsere Auffassung nach ein makroökonomisches Preisumfeld ergeben, welches angesichts der Wirtschaftslage in der Währungsunion eine erste vorsichtige Zinssenkung durch die EZB zulassen dürfte, so die Analysten der Nord LB. (23.02.2024/ac/a/m)



