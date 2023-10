Bad Marienberg (www.aktiencheck.de) - Die Geschäftslage bei den Einzelhändlern hat sich etwas verschlechtert, so das ifo Institut in einer aktuellen Pressemitteilung. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der folgenden Pressemeldung:Relativ gut beurteilen Einzelhändler mit Computern und Software sowie Kfz-Händler ihre Lage. "Viele andere Händler von Gebrauchsgütern, Baumärkte sowie Möbel- und Einrichtungshäuser beklagten hingegen zuletzt eine zurückhaltende Kundschaft", sagt Höppner. Ihre Geschäftslage sehen sie dementsprechend als relativ schlecht an. Im zweiten Quartal beobachteten 81,9% der Möbel- und Einrichtungshäuser eine zu niedrige Kundenfrequenz (58,3% der Baumärkte). Für Spielwarenhändler (15,9%) sowie Einzelhändler mit Nahrungs- und Genussmitteln (18,1%) war ausbleibende Kundschaft am wenigsten relevant. Insgesamt beklagten 37,8% der Einzelhändler zu leere Geschäfte.*Saisonbereinigt korrigiert (09.10.2023/ac/a/m)