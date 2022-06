Linz (www.aktiencheck.de) - Der ifo-Geschäftsklimaindex der deutschen Industrie hat sich im Juni eingetrübt, so Oberbank in ihrem aktuellen Tageskommentar zu den internationalen Finanzmärkten.Die US-Verbraucherstimmung der Universität Michigan für Juni habe am Freitag nur 50,0 Punkte ausgewiesen.EUR/USD komme momentan nicht von der Stelle. Bandbreite: 1,0470 bis 1,0600. Widerstand: 1,0640. (27.06.2022/ac/a/m)