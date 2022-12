Hannover (www.aktiencheck.de) - Der ifo-Geschäftsklimaindex steigt im Berichtsmonat Dezember und übertrifft dabei noch die bereits positiven Schätzungen, berichten die Analysten der NORD/LB.



Die deutschen Unternehmen würden ihre Geschäftslage besser beurteilen als vor Monatsfrist und optimistischer in die Zukunft blicken. Dieser dritte Anstieg in Folge signalisiere gemäß einer einfachen aber erstaunlich zuverlässigen Daumenregel eine Trendumkehr. Die Winter-Rezession sollte entsprechend milder ausfallen als vielfach prognostiziert. Die deutsche Wirtschaft trotze den widrigen Umständen und zeige sich widerstandsfähiger als erwartet. Damit sollte die deutsche Konjunktur deutlich besser in das Jahr 2023 starten als dies in den vielen Doom-and-Gloom-Szenarien vom Sommer und Herbst dargestellt worden sei. (19.12.2022/ac/a/m)





Jetzt für den kostenfreien Newsletter "Aktien des Tages" anmelden und keinen Artikel unseres exklusiven Labels AC Research mehr verpassen.



Das Abonnement kann jederzeit wieder beendet werden.