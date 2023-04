Hannover (www.aktiencheck.de) - Die Stimmung in der deutschen Wirtschaft hat sich im April weiter leicht aufgehellt, so die Analysten der NORD LB.



Der ifo-Geschäftsklimaindex habe auf 93,6 Punkte und damit den höchsten Stand seit dem russischen Überfall auf die Ukraine zugelegt. Alles also scheinbar wie erwartet, wären da nicht die Details: Im Gegensatz zu der ZEW-Umfrage hätten sich beim ifo die Geschäftserwartungen aufgehellt, wohingegen sich die Geschäftslage schwächer präsentiert habe. Und: Im Gegensatz zu den von S&P Global erhobenen Einkaufsmanagerindizes habe sich gemäß des ifo-Index der Produktionssektor verbessert, wohingegen die Dienstleistungen geschwächelt hätten. Insgesamt würden die deutschen Unternehmenslenker den Marktturbulenzen aber recht gut trotzen. Eine technische Rezession werde zunächst einmal vermieden, die Konjunkturdynamik im ersten Quartal sei positiv. Insofern werde die EZB auch im Mai eine Zinsanhebung vornehmen, denn trotz vorteilhafter Basiseffekte zeige sich die (Kern-)Inflation aufgrund robuster Nachfrage und höherer Lohnzuwächse zu hartnäckig hoch. Doch die Luft werde dünner! (24.04.2023/ac/a/m)



Jetzt für den kostenfreien Newsletter "Aktien des Tages" anmelden und keinen Artikel unseres exklusiven Labels AC Research mehr verpassen.



Das Abonnement kann jederzeit wieder beendet werden.