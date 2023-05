*Saisonbereinigt korrigiert

Bad Marienberg (www.aktiencheck.de) - Das ifo-Geschäftsklima in der chemischen Industrie hat sich im April aufgehellt, so das ifo Institut in der aktuellen Pressemitteilung. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der folgenden Pressemeldung:Doch angesichts wieder rückläufiger Energie- und Rohstoffkosten planen die Unternehmen, die Produktion wieder auszuweiten. Die Beschäftigungserwartungen sind aber nach wie vor negativ. "Offenbar planen die Unternehmen, weiterhin Kosten zu sparen, zumal die Preise für chemische Produkte weiter deutlich gesenkt werden sollen", sagt Wolf. (Pressemitteilung vom 05.05.2023)(08.05.2023/ac/a/m)