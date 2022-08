Hannover (www.aktiencheck.de) - Die Stimmung in den deutschen Unternehmen bleibt auch im August pessimistisch, so die Analysten der NORD LB.



Immerhin sei der ifo-Geschäftsklimaindex nur noch marginal auf 88,5 Punkte zurückgegangen. Während die aktuelle Lage noch immer als relativ robust angesehen werde, würden anhaltend schwache Geschäftserwartungen die großen Sorgen in den Chefetagen verdeutlichen. Unter den vielfältigen Belastungsfaktoren wiege sicher die Drohkulisse einer möglichen Gasmangellage im kommenden Winter am schwersten. Sollte Russland tatsächlich die Lieferung von Gas komplett einstellen, sei eine harte Rezession sehr wahrscheinlich. Aber schon jetzt zeichne sich sehr klar eine deutliche Abkühlung der Konjunktur für das Winterhalbjahr ab, woran nicht zuletzt die höchste Inflation seit Jahrzehnten einen gewichtigen Anteil habe. Die EZB werde daher in der Abwägung zwischen Rezessionssorgen und Inflationsdruck zunächst an ihrem Straffungskurs festhalten. Weitere Zinserhöhungen sollten perspektivisch auch dem Euro helfen und so den zusätzlich importierten Inflationsdruck etwas begrenzen. (25.08.2022/ac/a/m)





