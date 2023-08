Die Stimmung befinde sich im Sinkflug und dies ziehe sich durch alle Sektoren. In der Industrie gehe das Geschäftsklima bereits seit April kontinuierlich zurück und notiere tief im negativen Bereich (-16,6 Saldenpunkte). Nach langer Zeit relativer Stärke habe nun aber auch die Stimmung der Dienstleister ins Negative gedreht. Trotz der ohnehin schon extrem schlechten Ausgangswerte habe sich das Sentiment im Bauhauptgewerbe und im Handel nochmals eingetrübt. Lichtblick? Fehlanzeige!



Die anhaltende Tristesse in den Führungsetagen deutscher Unternehmen komme wenig überraschend. So hätten bereits die Befragungen unter Einkaufsmanagern in dieser Woche eine weitere Verschlechterung ergeben, insbesondere im Dienstleistungsbereich. Bei den Befragungen von Finanzmarktexperten durch sentix und das ZEW habe sich zwar die Erwartungskomponente etwas verbessert, zugleich sei aber die aktuelle konjunkturelle Situation nochmals erheblich schlechter beurteilt worden.



Es beiße die Maus keinen Faden ab: Deutschland stecke in einer ausgeprägten konjunkturellen Schwächephase fest. Heute früh habe das Statistische Bundesamt Details zur gesamtwirtschaftlichen Entwicklung in zweiten Quartal veröffentlicht. Demnach habe sich das reale Bruttoinlandsprodukt nach den Rückgängen in den beiden Vorquartalen zumindest stabilisieren können. Von der erhofften Wiederbelebung des realen Konsums sei bislang nichts zu spüren. Durch überraschend robuste Investitionen habe aber die Exportschwäche zumindest kompensiert werden können. Im laufenden Quartal stünden die Zeichnen nun jedoch erneut auf eine schrumpfende Wirtschaftsleistung. Im Gesamtjahr 2023 dürfte das deutsche BIP um 0,6% schrumpfen und auch für 2024 sei der Wachstumsausblick mit 0,7% bescheiden.



Die EZB-Verantwortlichen, die nach der Sommerpause nun mit der Tagung in Jackson Hole wieder aktiv in die geldpolitische Kommunikation einsteigen würden, sollten die fortgesetzte Stimmungseintrübung nicht unterschätzen. Die Schwächesignale stünden im Einklang mit der massiven Abkühlung der monetären Dynamik. Die bisherige Konjunkturprognose der EZB sei jedenfalls zu optimistisch und müsse im September nach unten revidiert werden. Das Risiko eines Politikfehlers in Form einer zu starken Straffung sei sehr hoch. Zumindest eine vorläufige Zinspause sollte der EZB-Rat für September in Erwägung ziehen.



Fazit: Die Stimmung in der deutschen Wirtschaft befinde sich weiter im Sinkflug. Überraschend deutlich sei der ifo-Geschäftsklimaindex im August gesunken und notiere bei nur noch 85,7 Punkten. Besonders kräftig hätten die Unternehmen ihre Einschätzung der Geschäftslage korrigiert, die auf den tiefsten Stand seit August 2020 gesunken sei. Der Abschwung ziehe sich durch alle Sektoren, auch die bislang im Dienstleistungssektor herrschende relative Stärke scheine beendet. Nach der Stabilisierung des BIP im Frühjahr dürfte die Wirtschaftsleistung im laufenden Quartal wieder schrumpfen und auch im Gesamtjahr das BIP um 0,6% zurückgehen. Die EZB sollte nun die Wirkung ihrer bisherigen geldpolitischen Straffung abwarten und im September eine Zinspause einlegen. Das Risiko eines Politikfehlers sei inzwischen hoch. (25.08.2023/ac/a/m)





