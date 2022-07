Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Die Stimmung der deutschen Unternehmen implodiert, so die Analysten der DekaBank.Seien es bislang in erster Linie angebotsseitige Engpässe gewesen, die den Unternehmen das Leben erschwert hätten, so kämen nun in hohem Tempo nachfrageseitige Probleme hinzu. Dieser Zangenangriff von der Angebots- und der Nachfrageseite raube den Unternehmen die Zuversicht.Schaue man auf die Konjunkturerwartungen, so würden die Unternehmen von einer Rezession ausgehen, die mehr als nur eine technische sei. Nun seien das Erwartungen, die sich nicht materialisieren müssten, doch die Warnsignale sollte man nicht ignorieren. (25.07.2022/ac/a/m)