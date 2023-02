Hannover (www.aktiencheck.de) - Die Stimmung in der deutschen Wirtschaft hat sich im Februar erneut verbessert, so die Analysten der NORD LB.



Der Index für das Geschäftsklima sei auf 91,1 Punkte gestiegen. Die Erwartungskomponente der Umfrage zeige mit 88,5 Punkten weiter eine wirtschaftliche Belebung im Sommer an, gleichzeitig seien die Unternehmen aber wieder etwas unzufriedener mit der aktuellen Lage, deren Indexwert auf 93,9 Punkte marginal nachgebe. Insgesamt bleibe das Bild einer sich stabilisierenden deutschen Wirtschaft intakt, die im Sommer mit etwas Wachstum rechnen könne. Die etwas verschlechterte Lagebeurteilung sollte jedoch vor zu viel Optimismus warnen. Zwar hätten sich viele Belastungsfakturen aus Pandemie erledigt und die unmittelbaren Verwerfungen in Folge des Ukraine-Krieges seien in den Hintergrund getreten; im Fokus stünden nun aber eine hartnäckigere Inflation und eine restriktive Geldpolitik. Eine etwas robuster laufende Wirtschaft lasse die Tür für weitere Leitzinserhöhungen offen. (22.02.2023/ac/a/m)





