Hannover (www.aktiencheck.de) - Das ifo-Geschäftsklima hat sich im Juli weiter abgeschwächt, so die Analysten der NORD LB.



Der Auslöser für diese Bewegung sei vor allem eine pessimistischere Beurteilung der aktuellen Lage der befragten Unternehmen gewesen. Die Erwartungen hätten sich mehr oder weniger stabilisieren können - allerdings nur auf einem ziemlich niedrigen Niveau. Vor allem die deutsche Industrie scheine skeptischer auf die ökonomische Situation in China zu blicken. Die weitere Geldpolitik der Europäischen Zentralbank trage sicherlich auch nicht zur Aufhellung der Stimmung in der deutschen Wirtschaft bei - schließlich drohe in Frankfurt noch mindestens eine zusätzliche Leitzinsanhebung. (25.07.2023/ac/a/m)



