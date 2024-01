Im ostdeutschen Dienstleistungssektor fiel der Geschäftsklimaindex im Januar etwas. Während die befragten Dienstleistungsunternehmen sich etwas zufriedener mit ihrer Geschäftslage zeigten, senkten sie ihre Geschäftserwartungen im Vergleich zum Vormonat geringfügig.



Im ostdeutschen Handel kühlte sich das Geschäftsklima im Januar leicht ab. Die Handelsunternehmen Ostdeutschlands beließen ihre Lageeinschätzung in etwa auf dem Wert des Vormonats. Bezüglich der Zukunft senkte der ostdeutsche Großhandel seine Erwartungen leicht, der Einzelhandel spürbar.



Im ostdeutschen Bauhauptgewerbe verschlechterte sich das Geschäftsklima im Januar leicht. Die befragten Bauunternehmen berichteten von spürbar schlechteren Geschäften als noch im Dezember, hoben ihre Erwartungen an den zukünftigen Geschäftsverlauf aber gleichzeitig minimal an.



Joachim Ragnitz und Marcel Thum

Joachim Ragnitz und Marcel Thum

Geschäftsführer ifo-Institut, Niederlassung Dresden







Der ifo-Geschäftsklimaindex Ostdeutschland ist im Januar leicht gestiegen. Das Stimmungsbarometer für die regionale Wirtschaft Ostdeutschlands stieg im Vergleich zum Dezember um 0,4 Punkte auf 89,0 Punkte. Die befragten ostdeutschen Unternehmen beurteilten ihre Geschäftslage noch genauso wie im Vormonat und hoben ihre Geschäftserwartungen geringfügig an.