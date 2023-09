Hannover (www.aktiencheck.de) - Die Konjunkturstimmung in der deutschen Wirtschaft bleibt gedrückt, so die Analysten der NORD LB.



Der ifo-Geschäftsklimaindex sei im September den fünften Monat in Folge gesunken und notiere bei nur noch 85,7 Punkten. Immerhin habe sich die Fallgeschwindigkeit deutlich reduziert, denn während die aktuelle Lage nochmals etwas schlechter beurteilt werde, habe bei den Erwartungen der Pessimismus leicht abgenommen. Dramatisch sei nach der zehnten Zinserhöhung der EZB inzwischen die Branchenkonjunktur im Bauhauptgewerbe. Echte Lichtblicke gebe es jedoch auch in den anderen Branchen nicht zu vermelden. Das reale BIP dürfte im laufenden Quartal wieder geschrumpft sein, im Gesamtjahr 2023 dürfte das BIP um 0,6% zurückgehen. Die EZB scheine gewillt, eine längere Zinspause einzulegen. Den Frühindikatoren für Deutschland und Frankreich nach zu urteilen, sei dies auch dringend angebracht. Das vermutliche Ende des Zinserhöhungszyklus allein habe der Konjunkturstimmung bislang jedenfalls noch keinen Auftrieb gegeben. (25.09.2023/ac/a/m)



