Hannover (www.aktiencheck.de) - Die Stimmung in der deutschen Wirtschaft hat sich im Mai überraschend deutlich eingetrübt, so die Analysten der Nord LB.



Der ifo-Geschäftsklimaindex sei auf 91,7 Punkte und damit den niedrigsten Stand seit drei Monaten. gesunken Vor allem die Geschäftserwartungen hätten die Unternehmen deutlich nach unten korrigiert. Besonders ausgeprägt seien die wieder aufkommenden Konjunktursorgen in der Industrie, im Baugewerbe und im Handel. Die konjunkturelle Dynamik dürfte schwach bleiben, einzig von den Dienstleistungen würden derzeit positive Impulse ausgehen. Die EZB dürfte ihre Leitzinsen auf den nächsten beiden Sitzungen weiter anheben, zu hartnäckig sei derzeit noch die Kerninflation. Die geringere konjunkturelle Dynamik sei offenbar notwendig, um den Inflationsgeist zeitnah wieder in die Flasche zu befördern. It‘s not a bug, it’s a feature, so die Analysten der Nord LB. (24.05.2023/ac/a/m)





