Hannover (www.aktiencheck.de) - Die Stimmung in der deutschen Wirtschaft hat sich im März völlig überraschend massiv aufgehellt, so die Analysten der Nord LB.



Der ifo-Geschäftsklimaindex habe einen großen Sprung auf 87,8 Punkte gemacht. Sowohl die aktuelle Lage als auch die Geschäftserwartungen würden deutlich besser beurteilt. Diese Frühlingsgefühle in den Chefetagen deutscher Unternehmen würden sich durch alle Sektoren ziehen. Hintergrund sei sicher, dass einige Belastungen aus den letzten Monaten (Streiks, Witterung, Dynamik Auslandsmärkte) durch günstige Entwicklung nun abnehmen und zugleich milliardenschwere Unterstützungen den Unternehmen winken würden.



Aber auch die inzwischen als so gut wie sicher geltende Zinswende ab Juni könnte ähnlich wie schon an den Finanzmärkten das Sentiment verbessert haben. Bei aller Freude über die heutigen Daten sei eine konjunkturelle Trendwende aber noch nicht gesichert: Eine Schwalbe mache sprichwörtlich noch keinen Sommer. (22.03.2024/ac/a/m)