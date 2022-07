Die aktuelle Lage werde von den befragten Managern ebenfalls deutlich schlechter als noch im Juni oder Mai beurteilt. Hier sei der Index um 1,7 Punkte auf 97,7 Zähler gefallen. Die Unternehmen würden in den kommenden sechs Monaten deutlich schlechtere Geschäfte erwarten - die entsprechende Komponente sei um 5,2 Punkte auf 80,3 Zähler zurückgegangen.



Was die deutschen Unternehmen in Atem halte, seien noch immer gestörte Lieferketten. Hinzu komme die durch den russischen Angriffskrieg in der Ukraine ausgelöste Energiekrise, die sich zunehmend zu einer Gasversorgungskrise entwickelte. Nachdem am 11. Juli die Gaslieferung über die Pipeline Nord Stream 1 zwecks einer zehntätigen Wartung unterbrochen worden sei, fließe nun zwar wieder Gas. Jedoch liege die Kapazität nur bei 40 Prozent, was weit unter dem Level liege, was die deutsche Wirtschaft brauche, um über den Winter zu kommen. Ob dies darüber hinaus genügen werde, um bis Oktober (November) die Gasspeicher auf 80 (90) Prozent zu füllen, sei fraglich. Geschweige denn, ob es bei dieser Auslastung bleibe, oder ob Putin einen weiteren Vorwand finden werde, um die Gaslieferungen zu stoppen. Dazu drücke die sinkende Nachfrage infolge immer weiter steigender Preise schwer auf die Stimmung der Unternehmen. Nun habe die EZB am vergangenen Donnerstag nach elf Jahren die Leitzinsen wieder erhöht - was sich ebenfalls belastend auf die wirtschaftliche Entwicklung auswirken könnte. Die Kauflaune der Konsumenten werde wohl auch durch die bevorstehenden Heizkostenerhöhungen - über das Umlageverfahren zur staatlichen Rettung des Energiekonzerns Uniper - weiter niedriger werden. Das reduziere die real verfügbaren Einkommen.



Der Einbruch erstrecke sich über alle befragten Sektoren. Im verarbeitenden Gewerbe sei die Erwartungskomponente auf den tiefsten Stand seit April 2020 gesunken. Auch im Dienstleistungsgewerbe seien die Umfragewerte eingebrochen - der anfängliche Optimismus aus der Tourismusbranche sei verpufft. Im Handel sei das Geschäftsklima um 21,6 Zähler zurückgegangen. Der Pessimismus mache auch vor dem Bauhauptgewerbe keinen Halt: der Index zur aktuellen Lage sei so niedrig wie seit April 2016 nicht mehr gewesen.



Fazit: Der ifo-Geschäftsklimaindex sei im Juli um 3,6 Punkte auf 88,6 Zähler eingebrochen. Gründe dafür seien vor allem drohende Engpässe in der Gasversorgung und die hohe Unsicherheit, die auf den Unternehmen laste. Dementsprechend werde die aktuelle Lage mit einem Indexstand von 97,7 ebenfalls deutlich schlechter als noch in den Vormonaten bewertet. Die Erwartungskomponente für die Geschäftsbeurteilung der nächsten sechs Monate sei auf 80,3 Punkte gesunken. Der Pessimismus erstrecke sich über die komplette Bandbreite der Sektoren. Hoffnung auf Besserung bestehe vorerst nicht - noch immer schwebe das Damoklesschwert der schwierigen Gasversorgung über der deutschen Wirtschaft. Bis Deutschland sich wirklich loseisen könne von russischem Gas, werde dies wohl vorerst auch so bleiben. (25.07.2022/ac/a/m)





