Hannover (www.aktiencheck.de) - Die Trendbestätigung des ifo-Geschäftsklimaindexes ist sicher eine positive Nachricht. Vor zu viel Freude sei aber gewarnt, so die Analysten der Nord LB.



Nicht nur müsse das Niveau des Stimmungsindikators weiterhin als niedrig eingestuft werden, auch würden Geschäftslage und Erwartungen wieder auseinanderlaufen. Damit stelle sich die Frage, wann und ob die positiven Erwartungen im Geschäftsgeschehen ankommen würden. Die Belastungsfaktoren seien zwar etwas weniger bedrohlich, hätten sich aber keineswegs in Wohlgefallen aufgelöst. Der Preisdruck sei nach wie vor zu hoch und die Zentralbank werde nicht müde, immer wieder darauf hinzuweisen, dass sie an einer straffen Zinspolitik festhalten werde, bis das Ziel von "nahe bei aber unter 2%" Preissteigerungen in überzeugend greifbare Nähe gerückt sei. Vor allem aber tobe der Krieg in der Ukraine, mit allen Unwägbarkeiten, die auch über die Energieversorgung hinausgehen würden. Im Sommer, wenn der nächste Winter wieder ins Blickfeld rücke, werde sich zeigen, ob die im Berichtsmonat verbesserten Erwartungen auch tragen würden. (25.01.2023/ac/a/m)



Jetzt für den kostenfreien Newsletter "Aktien des Tages" anmelden und keinen Artikel unseres exklusiven Labels AC Research mehr verpassen.



Das Abonnement kann jederzeit wieder beendet werden.