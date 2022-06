Hannover (www.aktiencheck.de) - Die Stimmung in den deutschen Unternehmen hat sich im Juni wieder deutlich eingetrübt, so die Analysten der NORD LB.



Der ifo-Geschäftsklimaindex sei auf 92,3 Punkte zurückgegangen, was vor allem auf eine noch pessimistischere Einschätzung der Geschäftserwartungen zurückzuführen sei. Als echter Stimmungskiller habe sicher die jüngste Eskalation beim Thema Gaslieferungen aus Russland gewirkt. In Deutschland wachse die Sorge vor einer tiefen Rezession, sollte Russland tatsächlich die Lieferung von Gas komplett einstellen. Noch hänge dieses Szenario nur als Damoklesschwert an einem Faden über der Wirtschaftsentwicklung - die Wahrscheinlichkeit solch einer adversen Entwicklung hae sich aber ehrlicherweise zuletzt deutlich erhöht. (24.06.2022/ac/a/m)



