Hannover (www.aktiencheck.de) - Die Stimmung in den deutschen Unternehmen bleibt auch im Oktober durch einen ausgeprägten Pessimismus gekennzeichnet, berichten die Analysten der Nord LB.



Zwar könne sich der ifo-Geschäftsklimaindex am aktuellen Rand mehr oder weniger stabil halten, mit nur noch 84,3 Punkten notiere dieser wichtige deutsche Stimmungsindikator aber natürlich auf einem sehr niedrigen Niveau. Die Wirtschaft der größten Volkswirtschaft der EWWU steuere folglich mit Volldampf auf eine Rezession zu. Aufgrund des schwierigen Inflationsumfeldes könne perspektivisch nicht mit Hilfe von Seiten der EZB gerechnet werden. In der Tat würden an dieser Stelle eher weiter Belastungen drohen. Die Zentralbank in Frankfurt werde noch in dieser Woche eine weitere Leitzinsanhebung umsetzen müssen. (25.10.2022/ac/a/m)



