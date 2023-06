Insgesamt liefere die ifo-Befragung ein etwas schlechteres Bild über die deutsche Wirtschaft als erwartet. An die negative Beurteilung der Lag habe man sich ja quasi schon gewöhnt. Eindeutig enttäuschend sei der Absturz bei den Erwartungen. Die Chancen, das die deutsche Wirtschaft nach zwei Quartalen mit negativem Wachstum im zweiten Halbjahr doch noch die Kurve kriegen könnte zusehends.



Schaue man auf die einzelnen Branchen, zeige sich, dass sich der Gegenwind insbesondere für das Verarbeitende Gewerbe spürbar verstärkt habe. Aber auch bei den Dienstleistungen, die die Konjunktur zuletzt getragen hätten, würden Bremspuren sichtbar. Vom Handel und dem Bauhauptgewerbe gebe es nichts Neues. Der hohen Inflation und dem ungünstigen Zinsumfeld gebe es hier wenig entgegenzusetzen.



Die Verschlechterung bei den Erwartungen müsse bedenklich stimmen, immerhin hätten die Erwartungen die Stimmung mehr oder weniger seit Oktober vergangenen Jahres gestützt. Erklärlich sei das mit der immer noch gut laufenden Konjunktur in den Dienstleistungssektoren und den hohen Auftragsbeständen insgesamt gewesen. Die würden aber immer weiter wegschmelzen, da Aufträge fehlen würden - übrigens auch bei den Dienstleistungen, jedenfalls hätten das die Einkaufsmanager gemeldet. Bisher habe die Annahme gegotlen, dass es sich nur um eine Normalisierung der Lagerhaltung handle, die aus Vorsichtsründen in der zurückliegenden Phase gestörter Lieferketten aufgebaut worden sei. Nun sorge die fehlende Sichtbarkeit auf Seiten der Nachfrage für Nervosität. Neben all den genannten heimischen Belastungsfaktoren fehle der deutschen Wirtschaft eben auch ein positiver Impuls aus dem Ausland; jedenfalls sei China noch nicht wieder in Schwung gekommen und auch die USA würden eher schwach bleiben.



Obwohl die Erwartungen niedrig gesteckt gewesen seien, habe das ifo-Geschäftsklima heute negativ überrascht. Bedenklich stimme insbesondere der Absturz der Erwartungskomponente, die auf 83,6 Punkte gefallen sei und den größten Rückgang seit März 2022 hingelegt habe. Damit würden die Hoffnungen schwinden, dass die Konjunktur im zweiten Halbjahr an Dynamik gewinnen könnte. Negativ sei insbesondere, dass sich inzwischen offenbar auch der Dienstleistungssektor abkühle, der zuletzt eine tragende Säule geboten habe. Vor allem wachse nun die Gefahr, dass sich aus schlechter Lage, abschmelzenden Auftragsbüchern und schleppenden Auf-tragseingängen ein negativer "Erwartungs-Loop" bilden könnte. Die EZB dürfte die Entwicklung genau verfolgen. Die Zinserhöhungserwartungen, die nach den schlechten Einkaufsmanagerindices schon am vergangenen Freitag einen Dämpfer erhalten hätten, sollte das nicht beflügeln. (26.06.2023/ac/a/m)





Hannover (www.aktiencheck.de) - Das ifo-Institut hat heute die Ergebnisse seiner jüngsten Befragung deutscher Unternehmen zur Stimmung in der Wirtschaft veröffentlicht, die sich eindeutig weiter verschlechtert hat, so die Analysten der Nord LB.Der übergeordnete Index zum Geschäftsklima sei auf 88,5 Punkte gefallen, der zweite Rückgang in Folge. Auch die Lagebeurteilung der deutschen Unternehmenslenker sei weiter abgerutscht, der Index stehe nun bei 93,7 Punkten. Besonders schmerzhaft sei, dass sich der Optimismus, es würde mit Blick auf die nächsten sechs Monate besser werden, zunehmend verflüchtige, der Index zu den Geschäftserwartungen sei auf 83,6 Punkte eingebrochen - der stärkste Rückgang seit März 2022.