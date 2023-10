München (www.aktiencheck.de) - Das ifo-Geschäftsklima in der Chemischen Industrie ist im September leicht zurückgegangen, von -16,3* im August auf -19,3 Punkte, so das ifo-Institut in einer aktuellen Pressemitteilung. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der folgenden Pressemeldung:Die Unternehmen beurteilen ihren Auftragsbestand als sehr niedrig. Auch die Nachfrage aus dem Ausland schwächelt: Die Exporterwartungen verschlechterten sich im September. Die Erträge bewerteten die Unternehmen zunehmend kritisch. "Insgesamt gab es im September kaum Lichtblicke. Die Chemische Industrie steckt in einer tiefen Krise", sagt Wolf.*Saisonbereinigt korrigiert (06.10.2023/ac/a/m)