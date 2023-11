Hannover (www.aktiencheck.de) - Die Konjunkturstimmung in der deutschen Wirtschaft kann am aktuellen Rand den leichten Anflug von Optimismus aufrechterhalten, so die Analysten der NORD LB.



Der ifo-Geschäftsklimaindex sei im November erneut gestiegen und notiere bei 87,3 Punkten. Nachdem die Fallgeschwindigkeit im dritten Quartal bereits reduziert worden sei, hätten die aktuellen ifo-Umfrageergebnisse an die Verbesserung im Vormonat anknüpfen können. Trotz leichter Stimmungsaufhellung im Bauhauptgewerbe bleibe die Branchenkonjunktur jedoch nach der zehnten Zinserhöhung der EZB weiter dramatisch. Von echten Lichtblicken sei noch nirgends so richtig zu sprechen, selbst mit 85,2 Punkten würden die Erwartungen für die kommenden Monate ausgesprochen trist bleiben. (24.11.2023/ac/a/m)



