"Wir sehen ein verändertes Konsumverhalten: Die Menschen besuchen nach der Pandemie vermehrt Restaurants und Cafés, insbesondere in wohnortnahen Gebieten sowie am Wochenende", sagt Krause weiter. Die Nutzung von mehr Homeoffice führt auch zu einer Verschiebung der Gastronomieumsätze aus der Innenstadt in wohnortnahe Lagen und die Vororte, bekannt als der "Donut-Effekt" von Großstädten. Auch zeigt sich eine Zunahme der Umsätze am Wochenende im Vergleich zu Wochentagen.



Die Studie analysiert anonymisierte und aggregierte inländische Kartenzahlungen zu Gastronomieumsätzen zwischen Januar 2019 und März 2023 aus der "MasterCard Geo-Insights"-Datenbank. Diese enthält tagesgenaue Informationen zu Ausgabemustern in der Gastronomie für alle Postleitzahlengebiete der fünf Metropolregionen und wurde dem ifo-Institut für dieses Projekt von Mastercard zur Verfügung gestellt.



Aufsatz in Zeitschrift:



Gastronomie im Aufschwung trotz vieler Krisen: Wie sieht das neue Konsumverhalten nach Corona aus

Simon Krause, Carla Krolage, Christoph Ungemach, Jennifer Meder, Jonas Riefle, Stefanie Schill, Lena Fischer

ifo Institut, München, 2023

ifo Schnelldienst, 2023, 76, Nr. 09, 51-56 (14.09.2023/ac/a/m)







München (www.aktiencheck.de) - Die Umsätze der Gastronomie in deutschen Großstädten haben sich erholt, so das ifo-Institut in einer aktuellen Pressemitteilung. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der folgenden Pressemeldung:Sie liegen dort aktuell inflationsbereinigt über den Werten vor der Corona-Pandemie. Das ist das Ergebnis einer Studie des ifo Instituts und der Technischen Universität München für die Städte Berlin, Hamburg, München, Stuttgart und Dresden. "Es gibt einen Aufschwung in der Gastronomie nach der Corona-Pandemie, trotz Krieg in der Ukraine und der Inflation", sagt ifo-Experte Simon Krause, Co-Autor der Studie. "Die große Bedeutung der Gastronomie für viele Menschen zeigt sich darin, dass die Gaststätten in Großstädten wieder gut besucht sind."