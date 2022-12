Bad Marienberg (www.aktiencheck.de) - Die Stimmung unter den deutschen Exporteuren hat sich leicht verbessert, so das ifo Institut in einer aktuellen Pressemitteilung. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der folgenden Pressemitteilung:



Die ifo Exporterwartungen sind im Dezember auf plus 1,6 Punkte gestiegen, von plus 0,9 Punkten im November. Die deutsche Industrie startet vorsichtig optimistisch ins neue Jahr mit Blick auf ihre Ausfuhren.



Die Automobilindustrie rechnet weiterhin mit deutlichen Zuwächsen, wenn auch leicht weniger als im Vormonat. Die Elektroindustrie sieht vermehrt Chancen im Auslandsgeschäft. Diese sehen auch die Getränkehersteller nach einem Rückschlag im November. Die chemische Industrie geht allerdings von rückläufigen Exportumsätzen aus. Gleiches gilt für die Metallbranche. Auch die Möbelindustrie ist noch pessimistisch beim Auslandsgeschäft. (20.12.2022/ac/a/m)



