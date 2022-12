Bad Marienberg (www.aktiencheck.de) - Erstmals seit Januar steigt wieder die Zahl der Kurzarbeiter. Von August auf November nahm sie zu von 76.000 auf 187.000, wie aus Schätzungen des ifo Instituts hervorgeht. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der folgenden Pressemitteilung:"Insbesondere die energieintensiven Industrien und die Automobilindustrie greifen wieder vermehrt zur Kurzarbeit. Dies steht im Einklang mit der zuletzt schwächelnden Produktion in diesen Branchen", sagt Sebastian Link, Forscher am ifo Institut.In der Autoindustrie nahm die Zahl zu von 14.100 auf 33.400 Menschen, in der Chemiebranche von 7.400 auf 21.200. "Im Vergleich zu den letzten Corona-Wintern ist das Niveau der Kurzarbeit allerdings immer noch sehr gering", fügt Link hinzu. Im November 2021 lag die Gesamtzahl bei 750.000 Kurzarbeitern. (02.12.2022/ac/a/m)