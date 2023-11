Heterogene Bewertung der politischen Lage



Obige Abbildung zeigt die Gesamtbewertung der politischen Situation in den Heimatländern der Expertinnen und Experten. Sie ergibt sich aus der Kombination der von den Expertinnen und Experten abgegebenen Bewertungen der Leistung der Regierungen und der politischen Stabilität. Die Expertinnen und Experten werden gebeten, die Situation im 3. Quartal 2023 mit der des Vorquartals zu vergleichen. Positivere Bewertungen im Vergleich zum Vorquartal (Q2 2023) sind blau eingefärbt, negativere Einschätzungen sind rot hervorgehoben.



Auf einer globalen Skala beurteilen die Expertinnen und Experten die aktuelle politische Situation in ihrem Land etwas positiver im Vergleich zum Vorquartal. Der globale Durchschnitt des allgemeinen Indikators zur aktuellen politischen Lage liegt im 3. Quartal 2023 bei 2,5 auf einer Skala von -100 bis +100.



Bei der Betrachtung der globalen Regionen zeigen unsere Daten ein erhebliches Maß an regionsübergreifender Heterogenität. Besonders negativ beurteilen die Expertinnen und Experten die politische Situation in ihrem Heimatland in Europa, Nord- und Südamerika. Am anderen Ende des Spektrums beobachten wir positivere Einschätzungen: in Ozeanien sowie in Mittelamerika und der Karibik. Mit Ausnahme von Nordafrika berichten Expertinnen und Experten in allen Regionen Asiens und Afrikas von einer deutlichen Verbesserung der wahrgenommenen politischen Lage. Bei der Betrachtung der Zahlen für Asien und Nordafrika ist zu beachten, dass die Befragung vor dem Krieg zwischen Israel und der Hamas durchgeführt wurde. Hervorzuheben sind die gemeldeten Verbesserungen in Südostasien, wo die Expertinnen und Experten die Entwicklung der politischen Lage in ihren Ländern am optimistischsten einschätzen.



Insgesamt zeigt die Weltkarte der politischen Lage eine klare geografische Kluft: Expertinnen und Experten aus Regionen im nördlichen Teil der Welt berichten von einer Verschlechterung der politischen Lage, während Expertinnen und Experten aus Regionen im südlichen Teil der Welt (mit Ausnahme von Südamerika) von einer Verbesserung der politischen Lage berichten.



Regierungsperformance besonders in Europa kritisiert, politische Stabilität global verbessert



Die Bewertung der politischen Lage ist ein Aggregat, das sich gleichermaßen auf zwei Säulen stützt: zum einen auf die Einschätzung der Expertinnen und Experten über die Regierungsperformance und zum anderen auf die Bewertung der politischen Stabilität in ihren Ländern. Die obige Abbildung zeigt die Ergebnisse separat für jeden der Teilindizes und differenziert die Einschätzungen der Expertinnen und Experten nach Weltregionen.



Die Bewertung der Regierungsperformance zeigt deutliche überregionale Trends. Während Expertinnen und Experten aus allen Teilen Europas und den meisten Teilen Amerikas sich zunehmend kritischer bezüglich der Performance der Regierungen äußern, berichten Expertinnen und Experten in Asien, dass sie eine Verbesserung der Regierungsleistung beobachten. In Afrika ist das Bild geteilter, wo die positiven Bewertungen im südlichen und östlichen Afrika den eher negativen Einschätzungen der Expertinnen und Experten gegenüberstehen, die in Nordafrika leben.



In Bezug auf die politische Stabilität sind die Expertinnen und Experten im Durchschnitt deutlich optimistischer als im Vorquartal: Insbesondere Expertinnen und Experten in Asien und Afrika berichten von Verbesserungen in allen Regionen der beiden Kontinente. Der Befund einer größeren politischen Stabilität auf dem Globus setzt einen deutlichen Trend fort, der bereits in Q1 und Q2 2023 zu beobachten war. Nachdem der Anstieg der wahrgenommenen politischen Stabilität in Q2 etwas geringer ausfiel (+7,5 in Q2), liegt die Verbesserung der Skala in Q3 mit +10 näher an der Verbesserung in Q1 2023 (+12). Es ist jedoch zu beachten, dass die Experteneinschätzungen vor dem Krieg zwischen Israel und der Hamas im Jahr 2023 erhoben wurden. Die einzigen Regionen, die diesem Trend widersprechen, sind Nordamerika und große Teile Europas, wo die Expertinnen und Experten eine geringere politische Stabilität in ihren Ländern melden.



Das Economic Experts Survey (EES), eine vierteljährliche Umfrage des ifo Instituts und des Instituts für Schweizer Wirtschaftspolitik, erfasst die Einschätzungen von internationalen Expertinnen und Experten zur aktuellen Wirtschaftspolitik und dem politischen Klima. An der Umfrage vom 26. September 2023 bis zum 11. Oktober 2023 nahmen 1541 Wirtschaftsexpertinnen und -experten aus 128 Ländern teil.Dies sind die Ergebnisse des Economic Experts Survey (EES), einer weltweiten Umfrage unter ökonomischen Expertinnen und Experten, die gemeinsam vom ifo Institut und dem Institut für Schweizer Wirtschaftspolitik (IWP) vierteljährlich erhoben wird. (10.11.2023/ac/a/m)







