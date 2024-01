Die im aktuellen Quartal erwartete durchschnittliche Rate von 5% ist deutlich niedriger als die erwartete Rate von 6% im zweiten Quartal 2023. Die kurzfristigen Inflationserwartungen fallen demnach, bewegen sich aber weltweit weiterhin auf hohem Niveau. Auch für die kommenden Jahre rechnen Expertinnen und Experten weltweit mit hohen Inflationsraten. Mit einer durchschnittlichen erwarteten Inflationsrate von 4,4% wird auch für das Jahr 2025 im Mittel ein Rückgang gegenüber 2024 erwartet.



In der langen Frist bis 2027 bleiben die Inflationserwartungen mit 3,6% weiter hoch. Die langfristigen Inflationserwartungen sind jedoch im Vergleich zu den Ergebnissen des vergangenen Quartals (4,4%) gesunken.



Die Inflationserwartungen unterscheiden sich in den Weltregionen stark. Für 2024 erwarten die Experten in Westeuropa die niedrigsten Inflationsraten (3,1%). Die Erwartungen in Mittel- und Nordamerika und Nordeuropa sind vergleichbar (3,2 bis 3,8%). Im Gegensatz dazu rechnen die Experten in Regionen wie Nordafrika (45%) oder Südamerika (29%) kurzfristig mit weit überdurchschnittlichen Inflationsraten. Während die kurzfristigen Erwartungen über mehrere Quartale hinweg stabil geblieben sind, bedeuten die erwarteten Inflationsraten in diesem Quartal für die meisten Regionen einen Rückgang der Erwartungen im Vergleich zum letzten Quartal.



Für 2027 gehen die Experten in Westeuropa (2,1%) und Nordamerika (2,4%) sowie Nordeuropa (2,5%) davon aus, dass die Inflationsraten fast wieder die von Zentralbanken angestrebte Inflationsrate von 2% erreichen. Die höchsten langfristigen Inflationsraten werden in Ostafrika (41%) und in Nordafrika (25%) erwartet.



Das Economic Experts Survey (EES) ist eine vierteljährliche Umfrage des ifo Instituts und des Instituts für Schweizer Wirtschaftspolitik. An der Umfrage zur Inflation vom 7. Dezember 2023 bis zum 21. Dezember 2023 nahmen 1431 Wirtschaftsexpertinnen und -experten aus 124 Ländern teil. (05.01.2024/ac/a/m)





Wie entwickeln sich weltweit die Erwartungen von Ökonominnen und Ökonomen an die zukünftige Preisentwicklung? Ist ein Rückgang der Inflationserwartungen zu beobachten? Die aktuelle Umfrage des Economic Expert Survey (EES) des ifo Instituts und des Instituts für Schweizer Wirtschaftspolitik untersucht Inflationserwartungen von Ökonominnen und Ökonomen auf globaler Ebene. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der folgenden Pressemitteilung:Das Ergebnis: Obwohl die Inflationserwartungen weltweit weiterhin deutlich über dem Inflationsziel der Zentralbanken liegen, zeigt sich ein weiterer Rückgang der erwarteten Inflationsrate für 2024 im Vergleich mit den vergangenen Quartalen.