Die Einstellungsbereitschaft der Unternehmen in Deutschland ist geringfügig gesunken, so das ifo Institut in der aktuellen Pressemitteilung. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der folgenden Pressemeldung:In der Industrie hat das Beschäftigungsbarometer leicht nachgegeben. Positive und negative Antworten halten sich in etwa die Waage. Im Dienstleistungssektor ist der Indikator gesunken. Dennoch suchen nahezu alle Branchen nach neuen Mitarbeitern. Nur in der Gastronomie ist nach Weihnachten mit Entlassungen zu rechnen. Im Handel konnte das Barometer merklich zulegen. Jedoch wird es hier zunächst zu keiner Steigerung der Beschäftigung kommen. Gleiches gilt für das Bauhauptgewerbe.