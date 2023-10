München (www.aktiencheck.de) - Die Einstellungsbereitschaft der Unternehmen in Deutschland hat wieder zugenommen, so das ifo-Institut in einer aktuellen Pressemitteilung. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der folgenden Pressemeldung:



Das ifo Beschäftigungsbarometer stieg im Oktober auf 96,2 Punkte, nach 95,8 Punkten im September. "Die Unternehmen sind aber weiterhin zurückhaltend bei Neueinstellungen", sagt Klaus Wohlrabe, Leiter der ifo-Umfragen. "Fehlende Neuaufträge wirken sich weiterhin negativ aus."



"Trotz der Zurückhaltung treibt der Fachkräftemangel die Unternehmen weiterhin um", ergänzt Wohlrabe. In der Industrie ist das Barometer erneut gesunken. Insbesondere die energieintensiven Branchen planen mit weniger Personal. Auch im Handel und im Baugewerbe gibt es eine Tendenz zu weniger Mitarbeitenden, wenn auch weniger stark ausgeprägt. Einzig die Dienstleister wollen verstärkt einstellen, wenn auch auf einem niedrigen Niveau. Insbesondere die IT-Dienstleister und die Touristikunternehmen suchen neue Mitarbeiter. (27.10.2023/ac/a/m)





