Das ifo-Beschäftigungsbarometer sank im Mai auf 98,3 Punkte, nach 100,2 Punkten im April. "Weniger Neuaufträge und steigende Unsicherheit lösen Zurückhaltung bei den Unternehmen aus", sagt Klaus Wohlrabe, Leiter der ifo Umfragen. "Auch im zuletzt positiv gestimmten Dienstleistungssektor nimmt die Vorsicht zu."



In der Industrie hat sich die Lage kaum geändert. Einstellungs- und Entlassungspläne halten sich im Moment die Waage. Gleiches gilt auch für den Bau. Im Dienstleistungssektor hat das Barometer einen deutlichen Dämpfer erlitten. Während im IT-Bereich weiter eingestellt werden soll, denken dagegen im Grundstücks- und Wohnungswesen Unternehmen über Entlassungen nach. Im Handel sank die Einstellungsbereitschaft auf den niedrigsten Wert seit März 2021. Immer mehr Händler gehen aufgrund der schwierigeren Geschäftslage davon aus, mit weniger Personal auszukommen. (30.05.2023/ac/a/m)





