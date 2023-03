München (www.aktiencheck.de) - Die Unternehmen sind wieder bereit, mehr Personal einzustellen, so das ifo-Institut in einer aktuellen Pressemitteilung. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der folgenden Pressemeldung:



Das ifo-Beschäftigungsbarometer stieg im März auf 99,9 Punkte, nach 99,4 Punkten im Februar. "Der Arbeitsmarkt zeigt sich sehr robust", sagt Klaus Wohlrabe, Leiter der ifo-Umfragen. "Insbesondere bei den Dienstleistern werden neue Mitarbeiter gesucht."



In der Industrie konnte das Beschäftigungsbarometer nach dem kleinen Rückschlag im Vormonat wieder zulegen. Dennoch bleibt die große Dynamik auf dem Arbeitsmarkt branchenübergreifend noch aus. Energieintensive Branchen wie die Chemie sind weiterhin sehr zurückhaltend bei Neueinstellungen. Im Dienstleistungssektor wird verstärkt eingestellt. Im Handel herrscht weiterhin Vorsicht beim Beschäftigungsaufbau. Dies ist auch auf die Kaufzurückhaltung der Verbraucher zurückzuführen. Im Bauhauptgewerbe halten sich Einstellungs- und Entlassungspläne in etwa die Waage. (29.03.2023/ac/a/m)



